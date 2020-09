tmw Il nuovo Trapani riparte da zero. Per la poltrona di Ds colloqui con Torma

vedi letture

Il nuovo Trapani ricostruisce la società, e, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, decide di affidarsi all'esperienza di Gianluca Torma, maggior candidato per occupare la poltrona di DS.

Gran conoscitore del girone del Sud, Torma vanta anche esperienze in Serie A (Sassuolo ed Empoli) come osservatore responsabile del Sud Italia, ruolo che ha ricoperto anche al Frosinone in Serie B; si ricorda poi la sua esperienza all'Audace Cerignola, dove, arrivato nel gennaio 2018, ha puntellato la squadra che ha raggiunto i playoff.

L'incontro con la nuova proprietà granata è atteso entro il weekend.