Pres. Trapani: "Chiederemo il rinvio della prima gara del torneo con la Casertana"

Il Trapani ha un nuovo proprietario: Gianluca Pellino ha infatti acquisito il club. E a La Gazzetta dello Sport - ed. Sicilia, ha così parlato: "Conosco bene Trapani, è la provincia più bella del mondo. Voglio riportarla ai livelli che merita. Vogliamo partire però stando con i piedi per terra. L’obiettivo è di fare un buon campionato, con una squadra di giovani e giocatori importanti. Già siamo operativi. L’allenatore sarà Oberdan Biagioni, il vice Angelo Giacalone mentre Gianluca Torma sarà il ds al posto di Porchia che so già dimissionario. Ho già parlato con i dipendenti ai quali ho chiesto di far ripartite la macchina organizzativa. A giorni sarò a Trapani per affrontare i problemi più urgenti. Chiederemo il rinvio della prima gara del torneo con la Casertana".