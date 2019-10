TMW - Juve U23, Pecchia: "Bella partita ma paghiamo la cattiva gestione"

Fonte: dal nostro inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio per 1-1 in casa del Lecco Fabio Pecchia, tecnico della Juventus U23, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: "Pesa la cattiva gestione della parte finale. Abbiamo fatto una bella partita su un campo difficile con una squadra in salute che non si è mai arresa. Sono stai premiati sul finale e noi abbiamo gestito male la superiorità numerica. Quando non gestisci puoi andare incontro alle beffe. Non abbiamo sofferto, se non qualche palla dentro l’area. Avrei voluto vedere una personalità diversa. Abbiamo avuto due occasioni per segnare. CI sono cose positive, ma dobbiamo riflettere. C’è grande rabbia che dobbiamo smaltire in vista di domenica".

TURNOVER - "Tutta la rosa ha risposto bene. Sono molto soddisfatto: cambiare tutti questi giocatori e avere la prestazione significa che stiamo lavorando tutti bene. Ci serviranno tutti per queste partite".

BELTRAME - "Ha bisogno di tempo e minutaggio".

PROSSIMA PARTITA - "Sarà un’altra partita impegnativa come tutte. Qui è molto difficile, nonostante la loro striscia negativa. Oggi abbiamo fatto un passo avanti come personalità. Me ne aspetto un altro domenica. Sono una squadra esperta che vive la categoria e i momenti. Credo che qui daranno filo da torcere a tanti. Io sono contento che la squadra non si sia fatta intimorire. Sono arrabbiato per la gestione immatura del finale".