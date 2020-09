tmw L'ex Lecco Bastrini ambito oltreoceano. Ma per lui si muove l'ambizioso Taranto

Chiusa l'esperienza con il Lecco, per lo svincolato Alessandro Bastrini il futuro è da scrivere. Acceso però il mercato intorno al difensore: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '87 è ambito in India, ma per il momento la trattativa sembra di difficile attuazione, considerando la volontà del giocatore di rimanere in Italia.

Italia che vede il Taranto in pressing, e il Picerno in stand by dopo la querelle legata alla retrocessione di ufficio in Serie D del club: a ogni modo le alternative non mancano, con i campionati professionistici che sarebbero sempre la prima scelta di Bastrini.