"Ternana in fuga. Ma col Covid è dura mantenere le aspettative di inizio anno"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'ex difensore del Monopoli Alessandro Bastrini ha parlato anche del campionato, e di quanto la pandemia stia incidendo su esso: "La stagione è sicuramente anomale, con il Covid-19 tante cose sono diverse: non voglio parlare di campionato falsato, ma ci sono tanti rinvii, rose sempre incomplete perché comunque si devono considerare anche i normali infortuni che capitano nell'arco di un campionato... è tutto cambiato. E viene difficile anche fare bilanci. Parlo a esempio del Girone C, dove ho militato: a parte la Ternana che ha preso il volo, ci sono atri club forti che sono a rincorrere, ma tutto in modo molto livellato. E' difficile mantenere le aspettative che magari ci si è prefissati a inizio stagione [...] E' chiaro che, avendo contatti in campo, non siamo interamente protetti anche se le società fanno molti sacrifici per salvaguardarci con tutto il protocollo del caso, e un po' di ansia si avverte, anche per poi la gestione del recupero. E' faticoso poi a livello di testa perché cambiano anche i ritmi, gli allenamenti, il livello cala, ed è problematico dover trovare sempre soluzioni, soprattutto con rose magari non lunghissime".