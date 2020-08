tmw La Casertana chiude con la Roma per Valeau: prestito annuale

Sprint finale della Casertana per Lorenzo Valeau. Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club campano ha chiuso per l’esterno della Roma ed ex Nazionale Under 19. Accordo raggiunto sulla base di un prestito annuale.

Fumata bianca e firme nelle prossime ore.