tmw Novara, sfida al Carpi per Valeau. E occhi su Pinzauti: ma il Teramo fa muro

Si fa sempre più calda la sessione di mercato invernale attorno al nome di Lorenzo Pinzauti, attaccante del Teramo. Come vi abbiamo raccontato, sul giocatore classe 1994 ci sono gli interessamenti di Arezzo, Lecco e, soprattutto, Novara che vorrebbe puntare a riprenderlo dopo l'avventura dello scorso anno. Il Teramo, però, per adesso fa muro e punta a trattenerlo fino al termine della stagione.

Ma non è solo il Teramo il club con cui i piemontesi devono "scontrarsi". E' oramai da considerarsi conclusa l'avventura di Lorenzo Valeau alla Casertana, il terzino tornerà per risoluzione del prestito alla Roma che sta già lavorando per trovargli una nuova sistemazione, e proprio Novara potrebbe essere una delle destinazioni: sfida quindi al Carpi per il giocatore.