tmw Lecco, oggi è il giorno di Mangni. L'attaccante è in città per la firma

Il colpo era vicino, ma adesso il Lecco può contare su Doudou Mangni: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante sarà quest'oggi in città per apporre la firma sul contratto che lo legherà per una stagione ai blucelesti. Confermata la soluzione, prestito secco dal Catanzaro.