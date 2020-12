tmw Lecco vigile sul mercato: per il centrocampo sondaggio per Piccinocchi

vedi letture

Possibile innesto a centrocampo per il Lecco. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club lombardo sta sondando il terreno per lo svincolato Mario Piccinocchi, classe '95 reduce dall'esperienza con l'Ascoli.

Il calciatore potrebbe sostenere intanto un periodo di prova con la società, poi al via con l'eventuale tesseramento.