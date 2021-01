tmw Lecco, accelerata per Foglia: trovata con l'Arezzo la formula per il trasferimento

Con i dubbi legati alle condizioni dello svincolato Mario Piccinocchi, che si sta comunque allenando in prova in il gruppo, il Lecco prova a stringere anche per Fabio Foglia: l'accelerata delle ultime ore, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha portato a un accordo di massima tra i lombardi e l'Arezzo per il trasferimento del giocatore, che approderebbe in bluceleste con la formula del prestito con diritto di riscatto in caso di B.

Rimangono comunque da definire ulteriori dettagli, ma sono ore calde.