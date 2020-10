tmw Lega Pro, Ghirelli: "Per la Serie C vorremmo tamponi rapidi nel protocollo"

A margine della presentazione dell'evento End Polio Now, campagna di sensibilizzazione contro la poliomelite che si vedrà sui campi di calcio di B e C nel turno di campionato in programma nel weekend, il presidente della Lega Pro Franesco Ghirelli ha parlato anche della situazione legata al Covid-19 nel calcio: "Oggi abbiamo il turno infrasettimanale, tre società hanno riscontrato positività al virus, me nelle scorse giornate ne abbiamo avute 14: oltre ai protocolli noi uniamo buon senso, l’obiettivo è quello di giocare, e i presidente delle società di C stanno facendo davvero grandi sacrifici, mostrando estrema disponibilità in tutto. Vorremmo però inserire nel protocollo i tamponi rapidi, un problema di positività non riguarda solo la squadra colpita, ma anche, a esempio, l’avversaria, e organizzare spesso le cose la domenica è un problema. Ma noi stiamo lavorando in tal senso, piani di riserva qualora la situazione peggiorasse li abbiamo: spero però che il campionato vada più avanti possibile, faccio un investimento di speranza perché questo vorrebbe dire che il paese sta reggendo l’urto. Se ci fosse una situazione complicata, siamo comunque pronti”.