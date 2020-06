tmw Lega Pro, Ghirelli: "Riconfermate le riammissioni. Buona notizia per le società virtuose"

All'uscita dal Consiglio Federale Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro si è fermato a parlare con la stampa in merito alle ultime determinazioni della FIGC: "Sono state riconfermate le riammissioni. Con le riammissioni per la prima volta nel calcio italiano sono stati valorizzati club che hanno lavorato bene, che hanno rispettato le regole a fronte di quelli che non lo hanno fatto. E' un fatto dunque molto positivo quindi ci saranno riammissioni e poi ripescaggi. I criteri? Dovrebbero essere quelli dello scorso anno. Quando partirà la nuova Serie C? Dobbiamo aspettare la termine della Serie B. Credo a metà settembre".