tmw Legnago, fatta per l'ex Reggiana Pellizzari: annuale più opzione

Rinforzo in difesa per il Legnago. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club neopromosso in C ha chiuso con l'ex Reggiana (ora svincolato) Stefano Pellizzari, che entro metà settimana sottoscriverà il contratto che lo legherà al club: probabilmente un annuale, con opzione sul secondo anno.