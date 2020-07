tmw Mantova, c'è l'accordo con Troise: guiderà lui il club virgiliano

vedi letture

Per la stagione in Serie C, il Mantova ha scelto: sarà Sarà Emanuele Troise ad allenare la prima squadra virgiliana. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è stato raggiunto l'accordo tra le parti, e il trainer napoletano è pronto alla nuova esperienza.