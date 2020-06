tmw Mantova, Righi può salutare. E il club valuta quattro possibili sostituti del Ds

vedi letture

Sta programmando la Serie C il Mantova, e uno dei primi nodi da sciogliere è legato al Ds, perché la permanenza di Emanuele Righi non è scontata. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, però, il club lombardo si sta tutelando, e ha al vaglio quattro nomi per la possibile sostituzione del direttore: in lizza Zaccaria Tommasi, Claudio Ferrarese, Rino D’Agnelli e Alfio Pelliccioni.