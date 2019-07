TMW - Monza, domani arriva Bellusci

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Monza avrebbe superato la concorrenza dell'Ascoli per il difensore Giuseppe Bellusci in uscita dal Palermo dopo la mancata iscrizione alla Serie B dei rosanero. Il giocatore, come raccolto dalla nostra redazione, dovrebbe sbarcare domani in Brianza.