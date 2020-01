Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Il tecnico del Novara Simone Banchieri dopo il pareggio per 2-2 contro la Juventus Under 23 mastica amaro per un successo sfumato nel finale: “Il 3-2 lo avevamo fatto, il rigore mi sembrava oggettivamente inesistente. Io mastico amaro, la squadra ha avuto 12, 13 occasioni da gol subendo un tiro in porta a un quarto d'ora dalla fine. Non mi era mai capitato di prendere con un tiro in porta due gol. Abbiamo avuto il difetto di non chiudere la partita. Non c'erano i presupposti per pareggiare la partita. La Juventus Under 23 so che è una squadra forte, però oggi onestamente la partita era a nostro favore. All'andata abbiam vinto ma onestamente era molto equilibrata. Oggi parliamo di un 2-2 che lascia dispiacere. I giovani forti, fatti crescere nella maniera corretta posso avere grandi chances”.