tmw Novara, in uscita non solo Marchegiani. Anche Benedettini ai saluti

vedi letture

Andrà a snellire la lista dei portieri in rosa il Novara che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, non ha messo sul mercato il solo Gabriele Marchegiani, ambito in Serie C. In uscita dal club, alla ricerca di una sistemazione, anche Elia Benedettini.