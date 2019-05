TMW - Padova, Oughourlian spinge per Sogliano come direttore sportivo

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il nuovo socio di maggioranza del Padova Joseph Oughourlian, proprietario anche di Lens e Millionarios, spinge per portare in biancoscudato Sean Sogliano, ex dirigente di Bari, Carpi e Genoa, come direttore sportivo per la prossima stagione, Su Sogliano c’è da tempo l’interesse anche del Venezia.