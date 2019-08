© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Rimini, Modena e infine Reggiana. Nel corso di questo calciomercato il portiere Michele Nardi, rientrato a Parma dopo una stagione in cui si era diviso fra Robur Siena e Sudtirol, ha fatto praticamente il giro dell’Emilia Romagna con i gialloblù e i granata che sono stati a un passo dal metterlo sotto contratto salvo poi optare per altre soluzioni. Il classe ‘86 è così rimasto nel club ducale in attesa della chiamata giusta per ripartire. Chiamata che al momento non è ancora arrivata, ma che potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato quando qualche club di Serie C potrebbe andare alla caccia di un portiere d’esperienza e sicuro affidamento bussando alla porta del Parma.