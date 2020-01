TMW - Pecchia: "Ahamada e Fagioli? È il continuum con la Primavera"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Il tecnico della Juventus U23 Fabio Pecchia dopo il pareggio in rimonta, e con un uomo in meno, nel derby contro il Novara ha parlato così in conferenza stampa soffermandosi su alcuni singoli: “Oggi è stata una partita complicata, siamo stati sporchi tecnicamente e abbiamo sbagliato troppo nel palleggio. Il tecnico del Novara l'ha preparata bene. La rimonta, nonostante l'inferiorità, è merito della squadra che ci ha creduto. Il rigore mi sembra abbastanza netto”.

Come ha visto Ahamada e Fagioli?

“Questo è il continuum Primavera-seconda squadra. Ahamada è entrato molto bene, la squadra è molto giovane. Oltre a loro, soprattutto in questo periodo, avrò bisogno di pescare dalla Primavera”.

Cosa può dare Marchi?

“Ha qualche capello bianco, sono convinto che darà molto alla squadra, sarà un riferimento per tutti. Poi è anche un giocatore valido, con una fisicità importante”.

La posizione di Clemenza?

“Io devo utilizzare i miei giocatori in diversi modi. Clemenza ha qualità, ricopre un ruolo che ha fatto molte volte. Ha capacità e duttilità. In base alle situazioni, io dovrò utilizzare la squadra”.

Richieste per i giovani?

“Vivere le partite in questo modo ha permesso di fare delle esperienze formative. Le richieste potrebbero destabilizzare il gruppo, ma è un piacere perché lavorano bene”.

E questo è Del Sole che è andato a segno?

“Sicuramente aspettavo da un anno questo gol, sono molto contento perché ho trovato un gruppo fantastico. Grazie a loro sono riuscito a segnare”.

Quali sono le differenze con la Primavera?

“Sono due idee di calcio completamente diverse. Quando esci dalla Primavera per andare con i grandi si trova un po’ di difficoltà perché i concetti sono differenti. All’inizio di questa estate sono andato a Castellamare è stata un’esperienza fantastica anche se ho giocato poco, ma questo mi fa solo crescere e capire gli errori che ho fatto”.

Obiettivi?

“Di arrivare più in alto possibile, il sogno di ogni giocatore è la prima squadra alla Juve anche se sembra impossibile nella vita tutto è possibile”.

Come si trova alla Juve?

“Qualsiasi ragazzo vuole giocare nella Juventus, io sono orgoglioso e quando ho avuto la proposta di venire alla Juve di nuovo non ci ho pensato due volte. Non ho voluto saperne delle altre proposte”.