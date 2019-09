Fonte: Claudia Marrone

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Nonostante le sirene del Bari il centrocampista Simone Della Latta, classe '93, non si muoverà dal Piacenza. Il club pugliese infatti ha deciso di non accogliere le richieste degli emiliani per il cartellino del giocatore. Il mercato del Piacenza a questo punto sarebbe chiuso sia in entrata sia in uscita.