© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

E' addio tra il Piacenza e Daniele Cacia. L'esperto attaccante, nella giornata di ieri, ha avuto un colloquio con la società, alla quale ha espresso la volontà di rescindere il proprio contratto: soluzione che la dirigenza ha accettato.

Nei prossimi giorni sarà comunicata l'ufficialità del tutto, ma, secondo quanto raccolto da TMW, per rimpiazzare il classe '83 si attenderà ormai la finestra invernale del mercato, senza ricorrere agli svincolati in questo lasso di tempo che separa dal via alle trattative di riparazione.