tmw Piacenza, sfida a Pro Vercelli e Gubbio per l'argentino Marcos Sartor

La prossima finestra di mercato potrebbe essere quella utile a Marcos Sartor, attaccante italo-argentino della Torres in Serie D, per fare il salto fra i professionisti. Il giocatore, autore di 15 gol e 4 assist in stagione, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sarebbe finito nel mirino di tre società di Serie C come Piacenza, Pro Vercelli e Gubbio