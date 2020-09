tmw Picerno, corsa a tre per Tascone: ci pensano Foggia, Catania e Ternana

vedi letture

Corsa a tre in Serie C per Simone Tascone, centrocampista classe ‘97, in uscita dal Picerno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore sarebbe infatti nel mirino di Catania, Foggia e Ternana, club quest’ultimo in cui è cresciuto e ha militato fino al 2017.