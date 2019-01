TMW - Potenza, può sbloccarsi l'affare Gassama

Siamo ormai ai dettagli per il passaggio di Mohammed Amil Gassama dal Gragnano al Potenza. Il club rossoblù aveva già completato il tesseramento dell'attaccante guineano in estate, prima che sorgessero problemi burocratici e l'affare saltasse. Il calciatore classe '99 dovrebbe essere acquisito con un contratto di addestramento tecnico ma non è escluso che possa proseguire la stagione con la squadra di Rosario Campana. Saranno i lucani a valutare col club della famiglia Martone. Nel reparto offensivo, dopo l'acquisizione di Antonio Bacio Terracino, si attendono novità anche sull'arrivo dell'esterno destro Sebastiano Longo dalla Paganese.