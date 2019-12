Fonte: Claudia Marrone

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Alessandro Marino, presidente dell'Olbia, sceglie TMW per esprimere il suo pensiero sulla mancata defiscalizzazione dei club di Lega Pro:

"Da tanto, troppo tempo chiediamo a gran voce un intervento governativo volto a riconoscere il valore sociale che la Serie C genera capillarmente su tutto il territorio nazionale. La richiesta è sempre la stessa: uno sgravio fiscale o contributivo, così come giustamente decretato per il calcio femminile nei giorni scorsi. Tale intervento permetterebbe di liberare risorse da reinvestire nel settore giovanile o nelle infrastrutture.

Ancora una volta, però, sembra che il nostro appello sia stato ignorato. Come Consigliere di Lega ho proposto sin da subito un gesto forte per far sentire la nostra voce: il blocco dell'inizio dell'inizio del girone di ritorno. Tuttavia, per il momento si è preferito adottare una linea più morbida, decretando i 15' di ritardo sull'inizio delle gare in programma in questo weekend. La speranza è certamente che questa decisione possa sortire qualche effetto".