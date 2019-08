TMW - Pro Vercelli, tre club di Serie C su Crescenzi. Ma c'è anche il Palermo

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per il difensore Luca Crescenzi, classe '92, della Pro Vercelli si starebbero muovendo diversi club di Serie C. Si tratta di Piacenza, Como e Feralpisalò, ma c'è da tenere d'occhio la situazione legata all'ambizioso Palermo in Serie D che potrebbe provare il colpo.