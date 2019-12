Alla ricerca di un terzino sinistro la Reggina, che nel mirino aveva messo Daniele Liotti del Pisa. Il club nerazzurro, però, non è intenzionato a privarsi del giocatore , ed ecco quindi che i calabresi puntano al "piano B", per rimanere coperti sul ruolo con un profilo di spessore: secondo quanto raccolto da TMW, nel mirino del Ds Taibi è finito Giuseppe Agostinone, ora in forza Alessandria. Attesi a breve sviluppi.