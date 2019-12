La Reggina su Daniele Liotti, per puntellare definitivamente la rosa a disposizione di Toscano. Il club amaranto non rivoluzionerà la squadra nella finestra invernale di mercato, ma qualche innesto arriverà, anche se non sarà semplice arrivare al classe '94: secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il Pisa, che attualmente ne detiene il cartellino, non è intenzionato a cederlo.