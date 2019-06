TMW - Rimini, salta il rinnovo di Simoncelli e Montanari

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Sembrava tutto fatto per i rinnovi di Andrea Montanari, centrocampista classe ‘86, e Daniele Simoncelli, esterno destro classe ‘89, con il Rimini dove sono stati protagonisti, assieme al portiere e capitano Scotti, della cavalcata dalla Serie D alla Serie C e poi della salvezza di questa stagione diventando beniamini del pubblico romagnolo. E invece i due dovranno trovarsi una nuova squadra nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com l’accordo di massima che l’agente del giocatore Emanuele Benvenuti aveva trovato con il presidente Grassi non sarà ratificato dalla società biancorossa coi due calciatori che così interromperanno, non senza dispiacere, il loro rapporto con il Rimini.