© foto di Giuseppe Scialla

Arrivato a gennaio dalla Sicula Leonzio Mirko Esposito, terzino destro classe 1996, ha subito dato il suo contributo nella corsa della Robur Siena verso la vetta del Girone A di Serie C. Un rendimento, quello del ragazzo di Fidenza che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha catturato l'attenzione anche di alcuni operatori di mercato come quelli di Ascoli e Pescara in Serie B. La Robur, però, nonostante un contratto in scadenza a giugno sta già lavorando per trattenerlo in vista della prossima stagione.