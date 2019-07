TMW - Salernitana, ipotesi prestito per Esposito: due club di C su di lui

© foto di Giuseppe Scialla

Lo scorso 1° luglio è arrivata la notizia della firma di Mirko Esposito con la Salernitana. Il terzino destro, dopo la fine dell'avventura con la Robur Siena, ha firmato con la società di Claudio Lotito. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, il classe 1996 potrebbe essere girato in prestito in Serie C per fare ulteriore esperienza con Reggiana e Modena che hanno mostrato interesse nei suoi confronti.