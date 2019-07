© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ricomincia dalla Robur Siena la carriera di Simone Bentivoglio. Il centrocampista svincolatosi dal Venezia lo scorso 30 giugno è arrivato in questi minuti nella città toscana per svolgere le visite mediche di rito. Al termine, pronto per lui, un contratto di due anni.