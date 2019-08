Sembrava sul punto di partenza Alessandro Cesarini, ma il calciatore, ambito da svariate formazioni di C, non lascerà Siena. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, la Robur Siena avrebbe di fatto blindato il classe '89, togliendolo dal mercato e decidendo di ripartire dal suo estro: ancora una stagione in bianconero per lui.