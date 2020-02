vedi letture

tmw Robur Siena, dal Grosseto alla Fiorentina: la parabola ascendente di Sersanti

Un’ottima stagione in Serie D con il Grosseto, e gli occhi di tante big di A su di lui: stagione da incorniciare per Alessandro Sersanti, centrocampista classe 2002 di proprietà della Robur Siena, ma promesso sposo della Fiorentina.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il calciatore è stato da tempo osservato da importanti club del calibro di Juventus, Roma e Sassuolo, con anche il Monza che aveva chiesto informazioni, ma è stata la Viola a essersi mossa con più decisione per trovare con i bianconeri un accordo di massima, e poter utilizzare il baby talento nella sua formazione alla Viareggio Cup. Un primo assaggio della prossimo campionato, che sarà quindi, con tutta probabilità, nelle giovanili del capoluogo toscano.