Fonte: Luca Bargellini

© foto di Fabio Sebastiani

La Robur Siena va alla caccia di un rinforzo in attacco e guarda in casa Como. Secondo la nostra redazione il club toscano è infatti interessato a Luca Miracoli, classe '92, autore di due reti in 18 presenze coi lariani. In queste ultime ore di mercato i bianconeri lavoreranno per portarlo a Siena.