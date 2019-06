TMW - Sambenettese, non solo Sottili: Atzori in corsa per la panchina

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua il casting per la panchina della Sambenedettese. La prossima settimana ci sarà un incontro con Stefano Sottili, ma l'ex Viterbese non è l'unico nome sulla lista. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, per la panchina della Samb si è fatto anche il nome di Gianluca Atzori