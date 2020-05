tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Juventus U23, tra playoff e Coppa Italia

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Non solo il decimo posto, l'ultimo utile per i playoff nel Girone A, ma anche una finale di Coppa Italia Lega Pro da giocarsi: una stagione complessivamente buona per la Juventus U23, che ha chiuso così l'anno prima dello stop.

Unica formazione che non ha diritto di voto, però, nell'assemblea di Serie C, e dovrà pertanto adeguarsi alle scelte altrui; a ogni modo, da Torino, non sono arrivate mai indicazioni in merito. Ma è chiaro che il club, anche in virtù della prima squadra, è attrezzato per la ripresa.