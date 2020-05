tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Potenza vuole i playoff: e vuol vincere la battaglia

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Il voto al criterio del merito sportivo, per stabilire la quarta squadra promossa in B, non c'è stato da parte del Potenza, che vuol giocarsi i playoff; anche forte del quarto posto nella graduatoria del Girone C.

Il presidente lucano Salvatore Caiata, a tal proposito è stato chiaro: "L'Assemblea di Lega ha messo fine quasi certamente a questo campionato, attendiamo la ratifica del Consiglio Federale. Non abbiamo votato per il merito sportivo, ma per dare la possibilità di giocarsi i playoff, perché non l'avremmo lasciata intentata. Ce la metteremo tutta per vincere questa bella partita".