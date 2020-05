tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Ternana, occhi sulla B. Via playoff o Coppa Italia

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

“Se non si giocano i playoff per determinare la quarta promossa partiranno le cause” ha tuonato pochi giorni fa Stefano Bandecchi, numero uno della Ternana, in merito alla querelle nata in seno alla Serie C. Parole decise, contestualizzate dallo stesso patron delle Fere nella giornata di ieri. “Non c’è altra soluzione che disputare i playoff, con alcune società che non potrebbero anche non partecipare per questioni economiche. Oppure visto che si parla di merito sportivo diamo il quarto posto alla vincente della Coppa Italia di Serie C. Si tratta di una competizione arrivata praticamente alla fine e alla quale hanno preso parte tutte le 60 formazioni. Questo è vero merito sportivo”. Due vie, per una comune intenzione. Non smettere di credere alla promozione.