TMW - Ternana, è fatta per Mammarella e Proietti

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Ternana ha già chiuso due colpi per la prossima stagione e attende solo di annunciarli ufficialmente. Si tratta di Carlo Mammarella, esterno mancino classe ‘82, e di Mattia Proietti, centrocampista classe ‘92 del Pescara. Il primo risolverà il contratto con la Pro Vercelli per poi firmare con il club umbro, il secondo invece arriverà in prestito.