Ternana, Mammarella lascia il calcio: "Non immaginavo di chiudere con una stagione simile"

vedi letture

Dopo aver contribuito alla conquista del campionato e della Supercoppa di Serie C, l'esperto terzino della Ternana Carlo Mammarella ha annunciato il proprio addio al calcio giocato: "Avevo maturato da tempo la decisione di chiudere, ma per rispetto nei confronti di tutti ho cercato di tenerla nascosta il più possibile. Non è stata una scelta difficile. Il 29 giugno compirò 39 anni e mai avrei immaginato di terminare con una stagione e con successi del genere. Vincere come ha fatto questa Ternana è impensabile. Quando due anni fa parlai con il diesse Leone mi resi conto che dovevo accettare la sfida di chiudere la carriera in una piazza esigente e tosta come Terni. - continua Mammarella a La Nazione - Quello che come gruppo e squadra abbiamo ottenuto sul campo, le manifestazioni d’affetto e stima che i compagni mi continuano a rivolgere confermano che non avrebbe potuto esserci scelta migliore".