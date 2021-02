Ternana, Mammarella: "Le gare di Bari e Avellino ci hanno dato ancora più convinzione"

vedi letture

Tra i leader della Ternana, sicuramente il difensore Carlo Mammarella, che ha parlato del momento delle Fere al Corriere dello Sport: "Sarei ipocrita a dire che non stiamo facendo qualcosa di bello e straordinario, però bisogna anche guardare la realtà e i tanti punti che ci sono in palio con altri confronti diretti. Ne parliamo tra 4-5 giornate. Lo staff tecnico e la società ci fanno stare sempre tutti sul pezzo. Non sprechiamo energie né a guardare la classifica né le rivali. Pensiamo a fare bene ogni partita e alla prospettiva della matematica. I record? Sono belli ma non ci pensiamo, come non l'abbiamo fatto nella striscia di 11 vittorie consecutive. Mai sentito nello spogliatoio parlare di numeri. C'è leggerezza, non ce ne rendiamo conto".

Conclude: "Le gare di Bari e Avellino ci hanno dato ancora più convinzione. C'è stato qualche cambiamento all'inizio della stagione, dall'allenatore a qualche elemento su un gruppo già formato. Lucarelli è decisivo, fin nella parte iniziale. Ha portato una mentalità feroce, ha stravolto la vita sportiva di ciascuno di noi dandoci sicurezza sul fatto che potevamo arrivare lontani senza parlare di Serie B. Dentro di noi è cresciuta l'autostima accompagnata dai risultati".