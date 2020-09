tmw Trapani, è caos. Arriva anche l'esonero di mister Di Donato

vedi letture

Nel generale caos del Trapani, con una situazione societaria ancora da puntellare, prosegue lo sciopero dei dipendenti del club: situazione, questa, che porta la squadra a non allenarsi, considerando che vengono a mancare le figure che, da regolamento, devono essere presenti durante la preparazione.

Ma il problema degli allenamenti, si pone oggi ancora di più perché mister Daniele Di Donato è stato esonerato: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, gli è stata recapitata la raccomandata questa mattina, e il tecnico è ora in attesa della PEC. Piccolo dettaglio: sabato prenderà il via il campionato di C...