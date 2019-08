© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimi rinforzi in mente per la Triestina, a lavoro per completare una rosa già di spessore. Secondo quanto raccolto da TMW, il club alabardato starebbe sondando il terreno per il capitano del Monza Andrea D'Errico: decisivi gli ultimi giorni di mercato, nei quali anche il calciatore dovrà fare una riflessione, per capire quanto spazio potrà trovare in Brianza.