TMW - Ulivieri: "Dalla C sono passati calciatori e allenatori importanti"

Nel corso dell'evento che si è tenuto nella sede della Lega Pro, Calcio, un gioco da ragazze, il presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri ha parlato ai cronisti presenti: "Il calcio femminile è un passo di civiltà. Stiamo vedendo che alle ragazze e alle bambine piace, stiamo vedendo che quando andiamo nelle scuole e tiriamo un pallone dentro la palestra o al cortile le bambine giocano con i bambini: hanno voglia di giocare coi piedi".

Andando poi al campionato di Lega Pro: "E' un campionato competitivo, che ha la sua importanza nella preparazione dei calciatori e degli allenatori. E' un passaggio fondamentale nella struttura tecnica dei nostri campionati, e questo deve essere riconosciuto, cosa che spesso non viene fatta, anzi ci si dimentica della sua importanza. Vista la situazione del paese, ci sono anche difficoltà economiche in realtà importanti. Io credo che si debba pensare a una distribuzione diversa delle risorse economiche che arrivano, in rapporto alle funzioni che ogni Lega sviluppa. Se si sta accorciando il gap con le altre serie? Molto lentamente, dovrebbe essere più veloce. Ma nella tradizione del nostro calcio, la C è sempre stata un campionato importante, da qui sono passati calciatori ed allenatori importanti".