Fonte: Ivan Cardia

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Primo colpo di mercato della Vibonese in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il club calabrese avrebbe chiuso per l'arrivo di Gabriele Bernardotto, attaccante classe 1997 autore in questa stagione di 15 reti e tre assist in Serie D al Lanusei.