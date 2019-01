Simone Salviato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione redazione, c'è un pressing insistente del Vicenza per il terzino Simone Salviato (32), in uscita dal Padova: proposto al giocatore 1 anno e mezzo di contratto. Inizialmente il club biancorosso aveva proposto un ingaggio fino a giugno 2019, ma ora ha aggiunto altri 12 mesi per convincere il giocatore al trasferimento.