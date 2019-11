TMW - Viterbese, per la mediana si avvicina Minala della Lazio

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

"Joseph Minala alla Viterbese? Vedremo a gennaio" affermò qualche settimana fa il presidente del club laziale Marco Augusto Romano. Una pista di mercato che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sta continuando in maniera spedita. Il centrocampista camerunese di proprietà della Lazio è infatti sempre più vicino alla formazione allenata da Antonio Calabro. Minala (23) in stagione non ha ancora fatto il suo esordio in prima squadra agli ordini di Simone Inzaghi dopo le due stagioni vissute in prestito alla Salernitana.